Российские туристы попали под камнепад в Киргизии

В районе ледника Скрябина в 40 километрах от Бишкека под камнепад попали туристы из России и Казахстана. По предварительным данным, четыре гражданина Казахстана пострадали, один погиб.

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что туристы из его страны, а также из России попали под камнепад в горах Киргизии. Слова Смадиярова приводит РИА "Новости".

"Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана. По предварительной версии, один человек погиб", - сказал глава пресс-службы МИД.

Он добавил, что инцидент произошел в районе ледника Скрябина в 40 километрах от Бишкека. Для эвакуации пострадавших собираются отправить вертолет.