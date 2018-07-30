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Российские туристы попали под камнепад в Киргизии

16:35
  • понедельник
  • 30 июля 2018

В районе ледника Скрябина в 40 километрах от Бишкека под камнепад попали туристы из России и Казахстана. По предварительным данным, четыре гражданина Казахстана пострадали, один погиб.

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что туристы из его страны, а также из России попали под камнепад в горах Киргизии. Слова Смадиярова приводит РИА "Новости".

"Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана. По предварительной версии, один человек погиб", - сказал глава пресс-службы МИД.

Он добавил, что инцидент произошел в районе ледника Скрябина в 40 километрах от Бишкека. Для эвакуации пострадавших собираются отправить вертолет.

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