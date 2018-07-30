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Лавров: Россия знает о планах военных западных стран в ее отношении

16:49
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Россия осведомлена о том, какие планы в ее отношении вынашивают военные из США и других западных стран. Об этом завил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что закрытие существовавших до 2002 года военных баз России во Вьетнаме и на Кубе никак не повлияло на ситуацию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о закрытии существовавших до 2002 года военных баз страны во Вьетнаме и на Кубе, оценив последствия этого для информированности Москвы о планах Запада. Слова главы МИД приводит РИА "Новости".

"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении России военными и США, и других западных стран, - эта обеспеченность такой информацией гарантированна", - отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что решение по базам принималось по итогам тщательного анализа ситуации и из соображений обеспечения безопасности России.

Ранее Лавров заявил, что условий для проведения новой встречи лидеров "нормандской четверки" в настоящее время нет, так как не выполнена договоренность о разведении вооружений в трех населенных пунктах Донбасса. 

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