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Украина возмутилась поездкой Медведева в Крым

16:52
  • понедельник
  • 30 июля 2018

В МИД Украины выразили протест в связи с визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым. Посещение главой российского правительства полуострова украинская сторона расценили как пренебрежение Москвой международного права.

В МИД Украины опротестовали поездку премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым. Как сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, Россия пренебрегла международным правом.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на временно оккупированной территории Украины - автономной республике Крым и в Севастополе - 28-29 июля 2018 года", - говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время Медведев находится на полуострове. Он принимает участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма. В воскресенье премьер присутствовал в Севастополе на военно-морском параде в честь Дня ВМФ.

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