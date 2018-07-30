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Авиакомпании задолжали россиянам €10,2 млн

17:15
  • понедельник
  • 30 июля 2018

В России за первые шесть месяцев 2018 года отменили или задержали 336 рейсов. Пострадали от этого 27700 пассажиров. Авиакомпании остались должны россиянам 10,2 миллиона евро компенсаций. Всего же за первое полугодие 2018-го от задержек, отмен и овербукинга рейсов во всем мире пострадали 4,5 миллиона пассажиров.

По итогам первого полугодия 2018-го авиакомпании задолжали российским пассажирам 10,2 миллиона евро компенсаций. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании AirHelp.

Всего же за первые шесть месяцев 2018 года от задержек, отмен и овербукинга рейсов пострадали 4,5 миллиона пассажиров. Отмечается, что им должны выплатить 1,9 миллиарда евро компенсаций.

За указанный период в России отменили или задержали 336 рейсов. Пострадали от этого 27700 пассажиров.

Ранее российские авиакомпании предупредили о подорожании билетов. Перевозчики вынуждены пойти на такой шаг из-за весеннего скачка цен на авиакеросин на 20 процентов.

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