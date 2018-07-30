BMW сбила трех пешеходов на тротуаре в Новой Москве

В Новой Москве внедорожник BMW после столкновения с Lexus сбил на тротуаре трех пешеходов. ДТП произошло в поселке Коммунарке. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

В поселке Коммунарка в Новой Москве внедорожник BMW сбил трех пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает TVC.RU со ссылкой на очевидцев.

ДТП произошло на пересечении улиц Александры Монаховой и Фитарёвской. По предварительным данным, автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с Lexus.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Они доставлены в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства аварии.