МИД: США стремятся принизить астанинский формат по Сирии

Российский МИД обвинил США в намерении "принизить значение астанинского формата" по Сирии нежеланием направить на переговоры в Сочи своих представителей. Там также подчеркнули, что Вашингтон дискредитирует посреднические усилия в тех сирийских делах, которые не может взять под свой контроль.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ Соединенных Штатов участвовать в переговорах в астанинском формате по Сирии в Сочи. Ее слова приводит ТАСС.

"Усматриваем в нежелании США направить в Сочи своих представителей как стремление принизить значение астанинского формата, дискредитировать реализацию тех посреднических усилий в сирийских делах, которые Вашингтон не в состоянии поставить под свой контроль", - заявила Захарова.

30 июля в Сочи началась двухдневная международная встреча по Сирии под председательством стран - гарантов перемирия в САР, которыми являются Россия, Иран и Турция. Стороны намерены обсудить формирование сирийского конституционного комитета, а также возвращение беженцев и ситуацию в зонах деэскалации. Пленарное заседание состоится 31 июля.

Ранее стало известно, что более 73 тысяч беженцев вернулись в пригород Дамаска Восточную Гуту, которую недавно освободили от боевиков. Под контролем незаконных формирований остается провинция Идлиб - мирные граждане могут покинуть эту территорию только по гуманитарному коридору, организованному российскими военными.