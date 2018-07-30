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Песков проспорил крупную сумму на матче ЧМ Испания - Россия

17:39
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что проспорил режиссеру Тиграну Кеосаяну внушительную сумму на матче 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испании. В интервью он также сказал, что ради победы российских футболистов на ЧМ был готов сбрить усы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проспорил режиссеру Тиграну Кеосаяну крупную сумму по итогам матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией.

"Я своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил много денег. Кстати, долга ему пока не отдал. Перед матчем чемпионата мира Россия - Испания я поставил на испанцев. Радовались победе сборной мы вместе. Тигран, я отдам! Честное слово!" - сказал Песков в интервью "Авторадио".

Пресс-секретарь президента также рассказал, что ради победы российских футболистов на чемпионате мира был готов сбрить усы. "Если бы это потребовалось для победы наших ребят, то сбрил бы, и побрился бы наголо", - признался он.

На вопрос о своем отпуске Песков переадресовал всех интересующихся в Instagram своей жены. Он отметил, что сам не пользуется социальными сетями.

"Я не умею, я никогда в жизни не залезал в Facebook. Мне не нравится это, и главное - нет в этом потребности", - сказал он.

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