МЧС отчиталось о результатах проверок российских ТЦ

За период с 28 марта по 25 июля МЧС проверило порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявили более 280 тысяч нарушений противопожарных требований. Ранее стало известно, что ведомство разработало законопроект, предполагающий штрафы за неисправные системы противопожарной защиты.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили о завершении проверок российских торгово-развлекательных центров, начатых после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет ТАСС.

"Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что проверки шли с 28 марта по 25 июля.

Ранее стало известно, что МЧС разработало законопроект, предполагающий штрафы за неисправные системы противопожарной защиты. Речь идет о системе автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещении. Должностным лицам грозит до 25 тысяч рублей штрафа, юридическим - до 400 тысяч.

Жертвами пожара в "Зимней вишне" 25 марта 2018 года стали 60 человек, большинство из которых - дети. Представители следствия считают, что в ТЦ несколько дней не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник.

10 июля Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, он обвиняется в халатности. Помимо него по делу арестованы еще 10 человек.

Вместе с тем 25 июля в Следственном комитете сообщили, что в деле о пожаре в "Зимней вишне" могут появиться новые фигуранты, в том числе чиновники. При этом семи фигурантам в ближайшее время будут предъявлены обвинения в окончательной редакции.