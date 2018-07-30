В Башкирии вынесен приговор членам "Хизб ут-Тахрир"

В Уфе участники запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" получили тюремные сроки. 20 членов приговорены на сроки от 8 до 24 лет лишения свободы. Один из обвиняемых, сотрудничавший со следствием после задержания, получил 5 лет.

Суд вынес обвинительный приговор 21 жителю Башкирии за участие в деятельности уфимской ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Двадцать участников ячейки приговорены к срокам от 8 до 24 лет лишения свободы в колониях строгого режима со штрафом в размере от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Один из обвиняемых, сотрудничавший со следствием после задержания, получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы УФСБ.

С 2011 года по февраль 2015 года фигуранты уголовного дела состояли в уфимской ячейке "Хизб ут-Тахрир". Как установил суд, они пытались вовлечь других жителей Башкирии в террористическую деятельность, а также планировали внести раскол в мусульманское сообщество в регионе.

В России "Хизб-ут-Тахрир" признана террористической организацией с 2003 года. Ее последователи стремятся устранить неисламские правительства с целью вернуться к "истинно исламскому образу жизни".