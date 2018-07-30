Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Коммунарке

В московском поселке Коммунарка произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей. В результате в толпу людей на остановке общественного транспорта врезался тяжелый внедорожник. Травмы, в том числе тяжелые, получили трое пешеходов. Один из них скончался по дороге в больницу.

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Новой Москве, где столкнулись два автомобиля и один из них вылетел на остановку общественного транспорта, передает "ТВ Центр".

Авария произошла в районе улицы Фитаревская, дом 15. Как видно на записях камер видеонаблюдения, несущийся на большой скорости автомобиль внезапно вылетел на встречную полосу, протаранил другую машину, а затем и стоявших на тротуаре людей.

Удар был такой силы, что внедорожник насквозь пробил металлическое ограждение. Травмы, в том числе тяжелые, получили трое пешеходов. Один из них, как стало известно позже, скончался по дороге в больницу.

Чтобы эвакуировать людей, пришлось задействовать медицинскую авиацию. Обстоятельства трагедии устанавливаются.