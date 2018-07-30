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Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Коммунарке

18:49
  • понедельник
  • 30 июля 2018

В московском поселке Коммунарка произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей. В результате в толпу людей на остановке общественного транспорта врезался тяжелый внедорожник. Травмы, в том числе тяжелые, получили трое пешеходов. Один из них скончался по дороге в больницу.

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Новой Москве, где столкнулись два автомобиля и один из них вылетел на остановку общественного транспорта, передает "ТВ Центр".

Авария произошла в районе улицы Фитаревская, дом 15. Как видно на записях камер видеонаблюдения, несущийся на большой скорости автомобиль внезапно вылетел на встречную полосу, протаранил другую машину, а затем и стоявших на тротуаре людей.

Удар был такой силы, что внедорожник насквозь пробил металлическое ограждение. Травмы, в том числе тяжелые, получили трое пешеходов. Один из них, как стало известно позже, скончался по дороге в больницу.

Чтобы эвакуировать людей, пришлось задействовать медицинскую авиацию. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Полиция ДПС на месте ДТП
Полиция ДПС на месте ДТП
ДТП в Коммунарке
ДТП в Коммунарке
Последствия ДТП с участием двух автомобилей в Коммунарке
Последствия ДТП с участием двух автомобилей в Коммунарке
Последствия ДТП
Последствия ДТП
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