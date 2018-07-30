Лавров назвал чемпионат мира взлетом народной дипломатии

Ситуация в мире и проблемы российской внешней политики обсуждались на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". 4-й год летний лагерь на берегах Клязьмы собирает со всей страны молодых учёных, начинающих политиков, активистов общественных организаций. В понедельник в гостях у них побывал министр иностранных дел Сергей Лавров.

На территорию смыслов выходят молодые политики и будущие дипломаты. Очередную смену молодежного форума открывает глава внешнеполитического ведомства. Еще до приезда Сергея Лаврова свободных мест в летнем лектории, а он вмещает более 1000 человек, не найти. Судя по количеству желающих задать вопросы, разговор обещал быть интересным, отмечает "ТВ Центр".

Тема номер один — новые тренды мировой дипломатии. Миропорядок, когда избранные страны определяли судьба мира, более не актуален, констатирует Лавров. Но больше всего молодёжь интересовало то, как разрешить конфликт на Украине. Ростовчанин Александр Котляров сам несколько раз был в Донецке и Луганске, помогая доставлять гуманитарные грузы. И своими глазами видел, что Минские договорённости не соблюдаются.

Что происходит — понимают, кажется, уже и те, кто в 2004 году поддержал проведение 3 тура выборов на Украине, в результате которого президентом страны стал Виктор Ющенко. Лавров отмечает: это было сделано в обход конституции страны. Именно тогда Запад поставил вопрос ребром: либо Украина с ним, либо с Россией. Кульминацией стал госпереворот в 2014 году.

Те, кто еще недавно поддерживали нынешний украинский режим, теперь в недоумении. Петр Порошенко так и не сумел провести нужные реформы, а национал-радикалы фактически не подчиняются власти. Но признать, что проект Украина провалился - для Запада все равно, что потерять лицо.

От точечных конфликтов к вопросам мировой безопасности. Участники форума вспомнили о закрытии российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. И это в то самое время, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем ПРО. Лавров ответил: наши военные и дипломаты предлагали США и Европе общую ПРО, но все их предложения были отвергнуты без объяснения причин.

Точно так же западные партнёры препятствуют разработке проекта договора о неразмещении оружия в космосе. Хотя здесь все понятно — США тратят на освоение этого оружия космические средства, параллельно пытаясь контролировать потоки вооружений на мировом рынке. Вашингтон открыто требует от Турции, Индонезии, Индии отказаться от контрактов с Россией.

Не могли не вспомнить на "Территории смыслов" и о чемпионате мира по футболу. Владимир, где проходит форум, стал культурной столицей мундиаля и одним из 11 городов, которые принимали болельщиков со всех стран мира.

За полтора часа Сергей Лавров успел ответить, конечно, не на все вопросы, но на самые актуальные. Даже после окончания встречи молодёжь еще долго не хотела отпускать главу внешнеполитического ведомства.

Анна Пешехонова, Юрий Тимошин, Роман Борискин. "ТВ Центр", Владимирская область.