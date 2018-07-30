Путин предложил не забывать о красноярском метро

Тема строительства в Красноярске метро не должна быть забыта. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Уссом. Президент предложил обсудить ее с правительством, Минфином и другими ведомствами.

Подготовка Красноярска к предстоящей зимней Универсиаде стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора края Александром Уссом. Всемирные студенческие игры пройдут на берегах Енисея в марте следующего года, передает "ТВ Центр".

Все проблемы, связанные со спортивными объектами, Красноярский край, по словам его руководителя, решит своими силами. Под вопросом, однако, оказались планы благоустройства города, в том числе, программа сноса ветхого и аварийного жилья. На эти цели намечалось выделить из федерального бюджета 5 миллиардов рублей. Но до сих пор, по словам Александра Усса, Красноярск не получил ни копейки.

Руководитель края также попросил оказать содействие в комплексном решении транспортных проблем города. Строительство красноярского метро заморожено из-за недостатка финансирования. Но альтернативой могло бы стать, например, развитие линий скоростного трамвая.

"Тема не должна умереть, давайте к ней вернёмся. Подъезжайте, мы поговорим с участием правительства, с Минфином, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием, о котором вы говорили, о чём я говорил в послании. Здесь есть о чём поговорить. Там средства выделяются, конечно, на всю страну, но выделяются на всю страну не теоретически, а в преломлении к каким-то регионам", - сказал Путин.

Вопросы сотрудничества России и Южной Осетии Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом кавказской республики Анатолием Бибиловым. Главы государств также подвели итоги взаимодействия двух стран с учётом предстоящего юбилея. 26 августа исполнится 10 лет со дня признания Россией независимости Южной Осетии.