Санкт-Петербург примет Международный конгресс математиков 2022 года

Санкт-Петербург получил право на проведение Международного конгресса математиков 2022 года. Он проходит каждые четыре года и считается наиболее значимым в своем роде.

Международный конгресс математиков 2022 года пройдёт в Санкт-Петербурге. Такое решение приняла генассамблея Международного математического союза в Сан-Паулу, передает "ТВ Центр".

Этот форум проходит каждые 4 года и считается наиболее значимым в своём роде. В рамках конгресса вручают самые престижные математические премии. Для участия в нём со всего мира съезжаются до 5 тысяч специалистов.

Для нашей страны, в которой сохраняются сильные традиции в области математики, проведение подобного мероприятия несомненно имеет большое значение.