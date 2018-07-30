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Санкт-Петербург примет Международный конгресс математиков 2022 года

19:44
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Санкт-Петербург получил право на проведение Международного конгресса математиков 2022 года. Он проходит каждые четыре года и считается наиболее значимым в своем роде.

Международный конгресс математиков 2022 года пройдёт в Санкт-Петербурге. Такое решение приняла генассамблея Международного математического союза в Сан-Паулу, передает "ТВ Центр".

Этот форум проходит каждые 4 года и считается наиболее значимым в своём роде. В рамках конгресса вручают самые престижные математические премии. Для участия в нём со всего мира съезжаются до 5 тысяч специалистов.

Для нашей страны, в которой сохраняются сильные традиции в области математики, проведение подобного мероприятия несомненно имеет большое значение.

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