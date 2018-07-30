В ГИБДД назвали самый опасный день недели для пешеходов

Согласно данным ГИБДД, максимальное количество наездов автомобилей на пешеходов происходит по пятницам, минимальное - по воскресеньям и субботам. При этом за первые шесть месяцев 2018 года почти на 5% снизилось количество таких ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

В пресс-службе Госавтоинспекции Министерства внутренних дел рассказали, на какой день недели приходится наибольшее количество наездов автомобилей на пешеходов. Об этом пишет ТАСС.

"Максимальное количество наездов происходит по пятницам, минимальное - по воскресеньям и субботам. Более трети наездов на пешеходов совершены на пешеходных переходах", - говорится в сообщении.

В ГИБДД также отметили, что за первые шесть месяцев 2018 года почти на пять процентов снизилось количество наездов на пешеходов по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. При этом число погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось на 7,9 процента, а получивших травмы - на 4,7 процента.

Вместе с тем общее число погибших в результате таких ДТП увеличилось в 28 регионах.

30 июля в Новой Москве внедорожник BMW после столкновения с Lexus сбил на тротуаре трех пешеходов. ДТП произошло в поселке Коммунарке. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, позволяющий регистрировать автомобили у официальных дилеров без посещения ГИБДД. Также, согласно документу, Госавтоинспекция будет назначать только номер, а номерные знаки автовладелец будет получать у изготовителя.