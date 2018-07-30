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В сирийской провинции Дераа ликвидировали крупнейший оплот ИГ

18:48
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Сирийская армия ликвидировала крупнейший оплот ИГ в провинции Дераа. Освобожденную территорию проверяют саперы. Теперь правительственные войска САР намерены освободить от террористов еще пять деревень и таким образом покончить с ИГ на территории Дераа.

Один из сирийских военно-полевых командиров сообщил, что в провинции Дераа правительственные войска САР ликвидировали крупнейший оплот запрещенной на территории России террористической организации ИГ. Об этом пишет РИА "Новости".

"Сирийская армия вернула контроль над деревней Шаджра – это один из последних и основной из оставшихся оплотов ИГ в провинции Дераа", - заявил собеседник агентства.

В настоящее время освобожденную территорию проверяют саперы. В дальнейшем сирийские войска намерены освободить от террористов еще пять деревень и таким образом покончить с ИГ на территории провинции Дераа. 

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Соединенные Штаты в намерении "принизить значение астанинского формата" по Сирии нежеланием направить на переговоры в Сочи своих представителей. Там также подчеркнули, что Вашингтон дискредитирует посреднические усилия в тех сирийских делах, которые не может взять под свой контроль.

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