В сирийской провинции Дераа ликвидировали крупнейший оплот ИГ

Сирийская армия ликвидировала крупнейший оплот ИГ в провинции Дераа. Освобожденную территорию проверяют саперы. Теперь правительственные войска САР намерены освободить от террористов еще пять деревень и таким образом покончить с ИГ на территории Дераа.

Один из сирийских военно-полевых командиров сообщил, что в провинции Дераа правительственные войска САР ликвидировали крупнейший оплот запрещенной на территории России террористической организации ИГ. Об этом пишет РИА "Новости".

"Сирийская армия вернула контроль над деревней Шаджра – это один из последних и основной из оставшихся оплотов ИГ в провинции Дераа", - заявил собеседник агентства.

В настоящее время освобожденную территорию проверяют саперы. В дальнейшем сирийские войска намерены освободить от террористов еще пять деревень и таким образом покончить с ИГ на территории провинции Дераа.

Ранее Министерство иностранных дел России обвинило Соединенные Штаты в намерении "принизить значение астанинского формата" по Сирии нежеланием направить на переговоры в Сочи своих представителей. Там также подчеркнули, что Вашингтон дискредитирует посреднические усилия в тех сирийских делах, которые не может взять под свой контроль.