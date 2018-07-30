Напавший с ножом на полицейского в центре Москвы арестован

Тверской суд арестовал на два месяца подростка, который напал с ножом на полицейского в центре Москвы. Заседание прошло в закрытом режиме. Ранее юноше предъявили обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко сообщила об аресте напавшего на полицейского в центре Москвы 17-летнего подростка. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 сентября", - сказала пресс-секретарь.

Так как обвиняемый - несовершеннолетний, заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что юноше предъявили обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел 27 июля 2018 года на улице 1-я Брестская, дом №33. Находившийся при исполнении своих служебных обязанностей полицейский получил несколько ударов ножом в область туловища. Нападавший скрылся, но позднее был задержан.

Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Вместе с тем СМИ писали, что потерпевший является командиром взвода по охране посольств и консульств. Отмечалось, что он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо.