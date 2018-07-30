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Заключенный взял в заложники медсестру на юге франции

19:28
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Заключенный тюрьмы на юге Франции взял в заложники сотрудницу медслужбы. Инцидент произошел в коммуне Салон-де-Прованс. По данным полиции, захваченная женщина работает медсестрой в психиатрическом отделении тюрьмы.

Заключенный тюрьмы в коммуне Салон-де-Прованс на юге Франции взял в заложники сотрудницу медицинской службы. Об этом сообщает министерство юстиции страны.

По данным ведомства, оказавшаяся в заложниках женщина работает медсестрой в психиатрическом отделении медицинского блока тюрьмы.

С заключенным начаты переговоры. По предварительным данным, захватчик отбывает наказание за преступления, связанные с применением насилия.

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