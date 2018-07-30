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Россия призвала не блокировать возвращение сирийских беженцев

19:27
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Россия призывает не блокировать процесс возвращения на родину сирийских беженцев и при этом ждет от европейских стран содействия в этом вопросе. 30-31 июля в Сочи проходит международная встреча по Сирии под председательством гарантов перемирия в САР, которыми являются Россия, Иран и Турция. Главной темой переговоров является формирование сирийского конституционного комитета.

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что возвращение сирийских беженцев на родину должно быть добровольным, но при этом не должно блокироваться. Его слова приводит ТАСС.

"Все мы прекрасно понимаем, что этот процесс должен быть добровольным, но одновременно не надо и препятствовать возвращению сирийских беженцев на родину и блокировать этот процесс искусственно", - подчеркнул Лаврентьев. 

Он также добавил, что европейские страны должны способствовать процессу возвращения беженцев домой, создавая для этого необходимые условия.

30-31 июля в Сочи проходит международная встреча по Сирии под председательством гарантов перемирия в САР, которыми являются Россия, Иран и Турция. Главной темой переговоров является формирование сирийского конституционного комитета. Также обсуждаются возвращение беженцев и ситуация в зонах деэскалации. 

Ранее МИД России обвинил США в намерении "принизить значение астанинского формата" по Сирии нежеланием направить на переговоры в Сочи своих представителей.

До этого стало известно, что более 73 тысяч беженцев вернулись в пригород Дамаска Восточную Гуту, которую недавно освободили от боевиков.

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