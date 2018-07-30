Общественная палата Москвы объявила допнабор наблюдателей на выборы мэра

В понедельник на сайте Общественной палаты Москвы начался дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра столицы, которые пройдут 9 сентября. На этот момент две тысячи волонтеров подтвердили свое согласие работать в единый день голосования. Среди них и те, кто наблюдал за ходом президентских выборов. А также члены волонтерского корпуса чемпионата мира по футболу. Специфика нынешних выборов в том, что к избирательным участкам на территории Москвы добавились еще 209 за пределами столицы.

Находясь в депутатском отпуске, кандидат на пост мэра Москвы от партии ЛДПР Михаил Дегтярёв ведет активную избирательную кампанию. В 50 приемных беседуют с избирателями, разъясняют нюансы предвыборной программы "Москва 2.0". В ее основе - город для горожан, передает "ТВ Центр".

"Наша задача - нашего штаба - провести такую реформу управления туристической отрасли, чтобы бюджет города получал бы кратно больше денег от туризма. И за счет этого можно сделать и бесплатный проезд - почему бы нет для москвичей. Бесплатные парковки - почему нет? Доплаты по социальным пособиям для москвичей. Все это только за счет туризма", - заявил кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Чтобы туристы, да и сами горожане, могли прогуливаться по набережным московских рек, еще 5 лет назад нельзя было представить. Промзоны занимали 80% всех прибрежных территорий. Москвичи должны дышать свежим воздухом, а не выхлопами промышленных предприятий. Благоустроенная территория близ Головинского канала - всего лишь один пример преобразования пространства.

Домашние животные с удовольствием паслись бы неподалеку. Но вокруг - стройка. Оазис для жителей новых домов появился в рамках проекта благоустройства промзон. Его восстановила и очистила от грязи компания-застройщик.

В здании будущего технопарка кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин проводит встречу с трудовым коллективом строительной компании. Говорит о социально ответственном бизнесе, едином стандарте развития столичных районов. Часть предвыборной программы Сергея Собянина - о равномерном развитии как центра, так и периферийных районов Москвы.

"Мы практически полностью реконструировали исторический центр города, прошлись за один раз по всем дворам Москвы, благоустроили около 500 зеленых территорий, парков, при этом сотни территорий были заброшенными, пустырями. А на их месте появляются парки. Создаем программу "Мой район", и хотим комплексно посмотреть на обустройство районов. Включая в том числе и благоустройство, и создание объектов соцкультбыта, поликлиник, школ, спортивных объектов", - сообщил кандидат на пост мэра Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин.

Несколько лет назад в Москве было принято решение отказаться от строительства домов старых серий. Но помимо жилья, мегаполису нужны и рабочие места. И подробные объекты уже возводятся из современных - инновационных - материалов. Даже исторические здания реставрируют с применением новых технологий. В Музее современной истории России, например, использовали энергоэффективное остекление. Мастера хотят идти в ногу со временем, и задают актуальные вопросы.

"Я спросила кандидата в мэры, есть ли специализированные у нас учреждения, где можно повысить квалификацию рабочих профессий. Это касается моих сыновей просто-напросто. Я хочу, чтобы они росли. Именно росли", - сказала маляр Наталья Комарова.

Если в прежние времена базовых знаний хватало, сейчас меняются материалы и технологии. Остро стоит вопрос в получении новых знаний.

"В этом году мы завершаем создание огромного комплекса под названием "Техноград" на ВДНХ, который будет обучать 49 рабочим специальностям, в том числе и строительным. Можно получить профессию, учась в школе и приехав туда, либо в колледже, потому что там будет самое современное оборудование. А можно просто прийти и за несколько месяцев повысить свою квалификацию. Это будет крупнейший образовательный комплекс в России", - объявил Собянин.

Кандидат на пост мэра Москвы от регионального отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов сегодня тоже общается с избирателями в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Жители Серебряного бора обеспокоены застройкой берега реки. Кандидат обещает разобраться.

"Я вставлю этот адрес в карту проблем Москвы, как наиболее одиозный пример варварского отношения и к природе, и к исторической Москве", - заявил кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов.

Неспроста эта часть предвыборной кампании - самая активная и информативная. Ведь темы, с которыми обращаются горожане, заранее неизвестны.

Это уже северо-западный округ Москвы (см. видео). В проблемы жителей вникают доверенные лица Вадима Кумина, кандидата на пост мэра от фракции КПРФ. Говорили о благоустройстве, капитальном ремонте домов, ограничении въезда во дворы.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Уже работают модульные избирательные участки. Всего их 209. Они расположены в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. На них смогут проголосовать те москвичи, которые живут или работают за городом. Всем, кто планирует голосовать по месту фактического пребывания, достаточно заранее зарегистрироваться на портале госуслуг или в любом офисе МФЦ. Все избирательные участки будут работать до 22:00. Кандидатов на пост мэра Москвы - четверо. За кого голосовать - еще есть время подумать.

Анастасия Мартынова, Андрей Булычёв, Александр Шкарбанов, Дина Самохина, Алексей Комаров и Дмитрий Панов. "ТВ Центр", Москва.