Очевидцы рассказали о смертельном ДТП в Коммунарке

В московском посёлке Коммунарка произошло страшное ДТП. Там в толпу людей на остановке общественного транспорта врезался тяжёлый внедорожник. Один из сбитых пешеходов скончался по дороге в больницу, ещё трое получили травмы, в том числе тяжёлые. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Пролить свет на произошедшее поможет запись с уличной камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала сам момент аварии.

BMW X5 на большой скорости вылетает на полосу встречного движения. Врезается в едущий навстречу Lexus, после чего внедорожник отбрасывает на тротуар - на автобусную остановку, передает "ТВ Центр".

"Вылетело BMW, влетело правым боком в Lexus. Lexus развернуло. BMW развернуло так, что оно влетело в ограждение, и троих людей снесло. Одного мужчину. Он вот в скорой помощи лежит. Он мертвый. Ему оторвало ногу. И двоих увезли на вертолете", - сказал очевидец Владимир.

Экстренные службы только начинают подъезжать к месту аварии. Травмы пострадавших достаточно тяжелые - они не двигаются. В эвакуации был задействован санитарный вертолёт. От удара оказались снесены и несколько секций ограждения. В обеих машинах сработали подушки безопасности, поэтому водители не пострадали.

Известно, что оба участника ДТП не имели права находиться за рулем, так как водительские удостоверения у них были изъяты - у владельца BMW, предположительно, за управление автомобилем в нетрезвом виде весной этого года. И сегодня, по словам очевидцев, он также был пьян.

"Это сосед с шестого дома. Игорь. Полгода только из тюрьмы вышел. Я только по номерам понял, что это он, и как его забирали отсюда", - рассказал очевидец Руслан.

"Я видел, как он сидел в машине полицейской. У человека абсолютно красные глаза. Он не понимает, о чем говорит", - добавил очевидец Владимир.

Авария произошла на Фитарёвской улице поселка Коммунарка. Местные жители говорят - место очень опасное для пешеходов. Водители зачастую превышают здесь скорость. На этом участке дороги уже происходили ДТП со смертельным исходом, после которых были установлены дополнительные светофоры и дорожные знаки. И если водителю Lexus могут грозить штраф и административный арест, то вот хозяину внедорожника - новое уголовное дело и очередное лишение свободы.

Дмитрий Гусев. Георгий Бабаян. "ТВ Центр".