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Российским тренерам разрешили сопровождать легкоатлетов на ЧЕ в Берлин

20:20
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Сопровождать российских легкоатлетов на ЧЕ-2018 в Берлин разрешили 21 отечественному специалисту. К настоящему моменту подтверждено, что на соревновании в нейтральном статусе выступят 30 российских спортсменов. Еще по одному рассматривается заявка.

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева сообщила, что 21 российский специалист получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций сопровождать легкоатлетов страны в качестве официальных лиц на чемпионат Европы в Берлин. Ее слова приводит ТАСС.

К настоящему моменту подтверждено, что на ЧЕ-2018 в Берлине, который пройдет с 6 по 13 августа, в нейтральном статусе выступят 30 российских легкоатлетов. При этом заявка бегуна Егора Николаева находится на рассмотрении.

Ранее IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации. По словам главы рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена, российская организация продемонстрировала большой прогресс в работе по восстановлению, превзойдя в некоторых аспектах ожидания IAAF, однако необходимо еще больше прогресса.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году из-за допинг-скандала. Российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

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