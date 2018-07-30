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Более 1,5 тыс человек остались без света на Ставрополье из-за урагана

20:47
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Специалисты восстанавливают электроснабжение в Ставропольском крае, нарушенное вечером в понедельник из-за ураганного ветра с дождем. Как сообщили в МЧС, более 1,5 тысячи человек остались без света.

Более 1,5 тысячи человек остались без электроснабжения из-за сильного ветра и дождя в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

"В результате повреждения на высоковольтной линии произошло частичное отключение электроэнергии в 6 населённых пунктах. Под отключение энергоснабжения попало 1577 абонентов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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