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Путин подписал закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

20:55
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве. Его разработали депутаты всех четырех фракций Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Закон о штрафах за нарушения в долевом строительстве, который был разработан депутатами всех четырех фракций Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным, подписан президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет "Коммерсант".

Закон предполагает штрафы от 50 до 100 тысяч рублей для чиновников, которые необоснованно выдали или же отказались выдавать заключение о соответствии застройщика и проектной документации обозначенным требованиям.

Вместе с тем для не предоставивших необходимую информацию в единую информационную систему жилищного строительства должностных лиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а для организаций — до 200 тысяч рублей. При повторных нарушениях возможна дисквалификация от подобных проектов.

Ранее Путин подписал закон об обязательной маркировке табачных изделий. Эта мера позволит контролировать легальность происхождения продукции и отслеживать ее оборот от производителя до конечного потребителя. Госдума приняла законопроект 11 июля, Совфед одобрил его 24 июля.

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