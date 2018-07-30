Посольство России обвинило британские власти в стремлении к цензуре в СМИ

В российском посольстве в Лондоне прокомментировали доклад британского парламента "Дезинформация и фейковые новости". В диппредставительстве заявили, что прослеживается "стремление прижать слишком вольные интернет-СМИ и соцсети", так что в данном случае можно говорить о фактическом введении цензуры.

Пресс-секретарь посольства России в Великобритании прокомментировал доклад британского парламента "Дезинформация и фейковые новости", отметив стремление властей Соединенного Королевства к цензуре. Слова дипломата приводит ТАСС.

"Вообще в докладе отчетливо прослеживается стремление "прижать слишком вольные" интернет-СМИ и соцсети, поставить их под контроль государства, в том числе спецслужб", - сказал пресс-секретарь, подчеркнув, что речь идет "фактически о введении сетевой цензуры".

Он также обратил внимание, что в странах Запада "набирает силу нетерпимость к альтернативным точкам зрения" и при этом продолжают распространяться не соответствующие действительности "страшилки о подконтрольных Кремлю СМИ".

Ранее посольство России в Лондоне в очередной раз призвало британские власти соблюдать свои обязательства по международному праву. Российская сторона также рассчитывает услышать мнение Юлии Скрипаль об инциденте в Солсбери в "свободном разговоре", а не в "видеообращении, записанном под контролем полиции".