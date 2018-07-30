ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посольство России обвинило британские власти в стремлении к цензуре в СМИ

21:26
  • понедельник
  • 30 июля 2018

В российском посольстве в Лондоне прокомментировали доклад британского парламента "Дезинформация и фейковые новости". В диппредставительстве заявили, что прослеживается "стремление прижать слишком вольные интернет-СМИ и соцсети", так что в данном случае можно говорить о фактическом введении цензуры.

Пресс-секретарь посольства России в Великобритании прокомментировал доклад британского парламента "Дезинформация и фейковые новости", отметив стремление властей Соединенного Королевства к цензуре. Слова дипломата приводит ТАСС.

"Вообще в докладе отчетливо прослеживается стремление "прижать слишком вольные" интернет-СМИ и соцсети, поставить их под контроль государства, в том числе спецслужб", - сказал пресс-секретарь, подчеркнув, что речь идет "фактически о введении сетевой цензуры".

Он также обратил внимание, что в странах Запада "набирает силу нетерпимость к альтернативным точкам зрения" и при этом продолжают распространяться не соответствующие действительности "страшилки о подконтрольных Кремлю СМИ".

Ранее посольство России в Лондоне в очередной раз призвало британские власти соблюдать свои обязательства по международному праву. Российская сторона также рассчитывает услышать мнение Юлии Скрипаль об инциденте в Солсбери в "свободном разговоре", а не в "видеообращении, записанном под контролем полиции".

Читайте также:
Главное сегодня
Посольство России в Великобритании
Посольство России в Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100