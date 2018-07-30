Премьер Италии отметил фундаментальное значение диалога России и США

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Россией. Он также подчеркнул, что для международной стабильности и безопасности крайне важен диалог между Москвой и Вашингтоном.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе совместной пресс-конференции с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме заявил о важности диалога между Москвой и Вашингтоном. Его слова приводит ТАСС.

"Италия заинтересована в диалоге с Россией. И Италия также считает, что диалог между США и Россией является фундаментальным для того, чтобы добиться положительных результатов в глобальной перспективе с точки зрения стабильности и безопасности", - подчеркнул Конте.

Ранее посол России в Риме Сергей Разов сообщил, что в ходе назначенного на 24 октября визита Конте в Москву будут обсуждаться вопросы политического, экономического и культурного сотрудничества. По словам дипломата, это поможет укрепить и продвинуть двусторонние отношения государств.

27 июля в Белом доме сообщили, что президент США готов приехать в Москву на встречу с Владимиром Путиным, если получит официальное приглашение. В то же время в Вашингтоне отметили, что глава государства рассчитывает принять российского лидера в столице Соединенных Штатов после 1 января 2019 года.