Рядом с авиабазой Хмеймим сбили еще один беспилотник

Российские военные сбили еще один беспилотник рядом с авиабазой Хмеймим. Устройство было запущено боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации. Пострадавших или материального ущерба нет.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что в воскресенье в Сирии российские военные сбили рядом с авиабазой Хмеймим запущенный боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации беспилотник. Об этом пишет ТАСС.

"В темное время суток 29 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории", - сказал Цыганков.

Он добавил, что цель на безопасном расстоянии уничтожили зенитные орудия. Авиабаза продолжает функционировать в штатном режиме, пострадавших или материального ущерба нет.

22 июля стало известно, что на российской авиабазе Хмеймим второй день подряд произошла атака неизвестного беспилотника. Эта цель, как и предыдущая днем ранее, была уничтожена. Тогда также обошлось без пострадавших.