ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рядом с авиабазой Хмеймим сбили еще один беспилотник

22:22
  • понедельник
  • 30 июля 2018

Российские военные сбили еще один беспилотник рядом с авиабазой Хмеймим. Устройство было запущено боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации. Пострадавших или материального ущерба нет.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что в воскресенье в Сирии российские военные сбили рядом с авиабазой Хмеймим запущенный боевиками с территории Идлибской зоны деэскалации беспилотник. Об этом пишет ТАСС.

"В темное время суток 29 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории", - сказал Цыганков.

Он добавил, что цель на безопасном расстоянии уничтожили зенитные орудия. Авиабаза продолжает функционировать в штатном режиме, пострадавших или материального ущерба нет.

22 июля стало известно, что на российской авиабазе Хмеймим второй день подряд произошла атака неизвестного беспилотника. Эта цель, как и предыдущая днем ранее, была уничтожена. Тогда также обошлось без пострадавших.

Читайте также:
Новости по теме
Работа ПВО рядом с авиабазый "Хмеймим" в Сирии
Работа ПВО рядом с авиабазый "Хмеймим" в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100