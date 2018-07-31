В Пакистане спасли российского альпиниста

В Пакистане спасли петербургского альпиниста Александра Гукова, который неделю ждал помощи на горе Латок-1. Добраться до него не позволяла погода и сложность участка, где он находился, вертолет не мог подлететь к такому крутому склону.

На горе Латок-1 в Пакистане завершилась операция по спасению российского альпиниста Александра Гукова. Об этом сообщает во вторник "Газета.Ru". В начале июля группа из пяти альпинистов отправилась покорять опасный семитысячник, продолжить путь смогли только двое – Александр Гуков и иркутянин Сергей Глазунов.

Во время непогоды Глазунов сорвался и погиб. У него было почти все снаряжение и еда. Гукову удалось закрепиться на скале – он поставил палатку на высоте 6 тысяч 200 метров. Вскоре с ним пропала связь – мобильный телефон разрядился. За судьбой альпиниста следили многие, особенно коллеги по спорту.

Координатор спасательных работ Анна Пиунова первой сообщила в соцсети о его спасении и поблагодарила пакистанских летчиков. По её словам, Гуков жив, у него небольшое обморожение. В то же время в российском посольстве в Исламабаде рассказали, что альпиниста доставили в больницу в город в Скарду в тяжелом состоянии.