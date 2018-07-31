Сирийские беженцы покидают лагерь в провинции Эс-Сувейда

В Сочи участники переговоров по сирийскому урегулированию во вторник примут совместное заявление. Среди главных тем встречи - обстановка в зонах деэскалации, возвращение беженцев и формирование конституционной комиссии. Тем временем в самой Сирии, в провинции Эс-Сувейда, беженцы покидают крупнейший лагерь для вынужденных переселенцев и возвращаются в свои дома.

Лагерь для беженцев Эрсас располагается в бывшем детском пансионате. Сегодня здесь около тысячи человек, всего же за время войны временное убежище получили 47 тысяч, передает "ТВ Центр".

"Здесь сейчас люди со всех уголков Сирии: из Алеппо, Хомса, Дераа. Мы обеспечиваем беженцев всем необходимым: продуктами, водой, у нас есть даже своя школа. Кстати, 30 ее выпускников уже поступили в Дамасский университет, и мы ими очень гордимся", - рассказал директор лагеря беженцев Азза Сент Уйн.

В последние дни численность лагеря стремительно уменьшается. Люди возвращаются в свои города, которые освобождены от боевиков. Меньше чем за месяц уехали 20 семей.

Люди стремятся попасть домой. Но такая возможность пока предоставляется не каждому. Все-таки, в Сирии ещё достаточно разрушенных городов и посёлков.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.