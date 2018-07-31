Жена и дочь Ярошенко получили американскую визу

Жена и дочь летчика Константина Ярошенко получили американскую визу. Однако из-за финансовых трудностей семья приговоренного в США к 20-летнему тюремному сроку россиянина пока не может приобрести билеты.

Семья российского летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20-летнему тюремному сроку, получила американскую визу. Об этом пишет газета "Известия".

По словам супруги заключенного Виктории Ярошенко, из-за финансовых трудностей она пока не может приобрести билеты. Переезд и проживание в США она назвала дорогим удовольствием.

Жена и дочь Константина Ярошенко смогут навещать его четыре раза в неделю по два часа в день.

В США супруга летчика собирается добиться оказания ему необходимой медицинской помощи.