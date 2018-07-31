ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена и дочь Ярошенко получили американскую визу

08:21
  • вторник
  • 31 июля 2018

Жена и дочь летчика Константина Ярошенко получили американскую визу. Однако из-за финансовых трудностей семья приговоренного в США к 20-летнему тюремному сроку россиянина пока не может приобрести билеты.

Семья российского летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20-летнему тюремному сроку, получила американскую визу. Об этом пишет газета "Известия".

По словам супруги заключенного Виктории Ярошенко, из-за финансовых трудностей она пока не может приобрести билеты. Переезд и проживание в США она назвала дорогим удовольствием.

Жена и дочь Константина Ярошенко смогут навещать его четыре раза в неделю по два часа в день.

В США супруга летчика собирается добиться оказания ему необходимой медицинской помощи.

Главное сегодня
Летчик Константин Ярошенко
Летчик Константин Ярошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100