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Трамп заявил о готовности ЕС к строительству терминалов для приема газа из США

08:32
  • вторник
  • 31 июля 2018

Евросоюз рассматривает возможность строительства терминалов для приема американского сжиженного газа. По словам президента США Дональда Трампа, речь идет о строительстве от девяти до 11 портов за счет ЕС.

Евросоюз готов построить от девяти до 11 портов для приема сжиженного газа из США. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американского президента Дональда Трампа. 

"Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте. 

Трамп при этом добавил, что строительство объектов будет финансироваться из бюджета Евросоюза. 

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