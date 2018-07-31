Российский посол заявил о неизбежном возобновлении чартерных полетов в Египет

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко выразил уверенность в том, что чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут неизбежно возобновлены. Однако, по его словам, точные сроки пока неизвестны.

Возобновление чартерных рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду неизбежно будут восстановлены, однако точных сроков пока нет. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на посла России в Египте Сергея Кирпиченко.

"Я думаю, мы неизбежно придем к тому, что чартерные рейсы в египетские курортные города будут восстановлены. Я затрудняюсь сказать, когда это может быть, поскольку вопрос серьезный и распадается на много технических аспектов, но верю, что так будет. Сроки пока не называются. То, что будет до конца года, это совместные дополнительные поездки специалистов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду" – сказал он.

Дипломат также выразил уверенность, что в ближайшее время состоится встреча президентов двух стран. По его словам, такие встречи происходят не реже одного раза в год.