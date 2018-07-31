Синоптики рассказали об угасании лета в Москве

Со следующей недели в столичном регионе начнется постепенное "угасание сезона". По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха будет от 20 до 25 градусов, а вода начнет постепенно остывать.

Текущая неделя окажется последней жаркой неделей 2018 года в Москве. С 6 августа начнется постепенное "угасание сезона". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Он напомнил, что во вторник в Московском регионе температура составляет от 25 до 27 градусов тепла. В среду ожидается 27-29 градусов, а в четверг-пятницу - 28-30 градусов.

По его словам, солнце становится все ниже. И больше температур под 30 градусов в 2018 году уже не будет.

"Конечно, на следующей неделе все равно тепло, 20-25 градусов, но и вода начнет постепенно остывать, и будет ощущаться, что это уже не такое, прямо скажем, очень-очень комфортное тепло. Поэтому со следующей недели в Москве начнется угасание лета", - сказал Тишковец.

Также он подчеркнул, что даже при 30-градусных отметках на этой неделе не будет экстремальной жары и духоты.

В выходные дни столбики термометров немного опустятся - до 25-27 градусов. Впервые на неделе выпадут осадки, но они будут в виде не повсеместных, локальных дождей.