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6 дней без еды на отвесной скале: как спасали российского альпиниста в Пакистане

11:58
  • вторник
  • 31 июля 2018

Неделя в снежной ловушке на высоте более шести тысяч метров. Российского альпиниста Александра Гукова этим утром спасли в горах Пакистана. Сейчас он проходит лечение в местном госпитале. Сообщается, что россиянин в тяжелом состоянии. Спасательную операцию планировали с помощью уникальной технологии.

Счастливая развязка спасательной операции. Удалось обнаружить Александра Гукова. Несколько дней вертолеты ВВС Пакистана не могли приблизиться к вершине Латок-1 из-за непогоды. Наконец, облака расступились, закончился снегопад. Но совершить посадку в этой точке технически невозможно. Чтобы вызволить альпиниста из снежного плена, в горы прибыли российские специалисты: спелеолог Денис Провалов и пилот Арсений Болдырев. Они применили уникальную технологию – в мире ей владеют единицы. Спасатели спускались с вертолета на веревке длиной 60 метров. В этот момент Александр Гуков находился в сознании. О его физическом состоянии первой написала координатор операции.

Для Александра Гукова это была вторая попытка покорить Латок-1. Остроконечный, сильно изрезанный комплекс гранитных башен в системе Каракорум, высота которых достигает 7145 метров, считается неприступным. Год назад альпинист из Петербурга предпринял попытку покорить гору – безрезультатно. Повторное восхождение месяц назад начала группа из пяти человек. Трое альпинистов из-за плохих метеоусловий решили вернуться в базовый лагерь. Маршрут продолжили лишь Александр Гуков и его напарник из Иркутска Сергей Глазунов.

На отвесном склоне, высота которого 6200 метров, несколько дней назад инструктор альпинизма Сергей Глазунов сорвался и погиб. В его рюкзаке находились все продукты, снаряжение и газовые баллоны для горелки. Его тело уже обнаружено. Александр Гуков шесть дней провел без еды в условиях, где температура не поднимается выше минус 10. Последний заряд рации он использовал, чтобы отправить сигнал SOS. Операция по спасению уже вошла в историю. После реабилитации в пакистанской клинике мужчина вернется в родной Петербург.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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Альпинист Александр Гуков
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Альпинисты
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