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Премьер Италии надеется на решение торговых споров США и ЕС

12:22
  • вторник
  • 31 июля 2018

Европейский союз расширил список антироссийских санкций. В него включили ещё 6 наших компаний. Накануне экономические ограничения обсуждали в Вашингтоне Дональд Трамп и Джузеппе Конте. Премьер Италии заявил о заинтересованности в дальнейшем укреплении связей с Россией. А президент США в очередной раз положительно отозвался о встрече с Владимиром Путиным.

Джузеппе Конте называли темной лошадкой Евросоюза. Именно он должен был смягчить позицию Вашингтона в торговой войне против Брюсселя. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон ранее с этой задачей не справились. Конте, похоже, решил даже не пытаться. Диалог вел Трамп - итальянец почти во всем соглашался. Например, с тем, что Россию нужно вернуть в G8 и обсуждать с ней вопросы международной безопасности.

"Фейковые новости об этом не расскажут, но у меня была замечательная встреча с российским президентом Путиным. Я думаю, это была замечательная встреча в том, что касается будущего, безопасности", - заявил Трамп.

"Мы верим, что Россия играет фундаментальную роль в урегулировании всех международных геополитических кризисов. Как говорил президент Трамп, если нам надо решать проблемы, мы не можем выбирать себе партнеров, с которыми будем иметь дело. Италия считает, что диалог между США и РФ является фундаментальным для того, чтобы добиться положительных результатов в глобальной перспективе с точки зрения стабильности и безопасности", - указал Конте.

Единодушие и в вопросе санкций против Москвы. Единственное, что попросил Конте - смягчить ограничения для бизнеса, связанного с Италией.

В США Россию по-прежнему воспринимают как экономическую угрозу. Именно поэтому частью переговоров стала газовая тема. Трамп поддержал строительство трансадриатического газопровода, из-за которого в свое время отказали российскому "Южному потоку". А еще президент США анонсировал постройку десятка портов для приема сжиженного газа. Это позволит Вашингтону увеличить свои поставки ресурса в Европу. Берлину уже намекнули - от российских поставок придется отказаться.

"Они покупают и платят огромные деньги России. Таким образом, от нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, а они платят России миллиарды и миллиарды долларов за энергию. Это нехорошо, это нехорошая ситуация, и я дал им знать об этом", - сказал Трамп.

Конте также не стал спорить с требованием увеличить военные расходы стран НАТО. Хотя ранее премьер заявлял, что Италия наоборот собирается сократить траты на оборону. Но, видимо, в крепких руках Трампа все европейские политики становятся мягкими и податливыми.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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