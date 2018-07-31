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США заподозрили КНДР в разработке новых ракет

12:03
  • вторник
  • 31 июля 2018

КНДР производит межконтинентальные баллистические ракеты. Такие выводы сделали в службе разведки США после анализа спутниковых снимков. На фотографиях - производственный комплекс недалеко от Пхеньяна.

Издание Washington Post подчёркивает, что данные разведки США указывают не на расширение ракетной программы КНДР, а на то, что разработка и конструирование оружия продолжаются.

Дональд Трамп уже не раз заявлял об отсутствии северокорейской ядерной угрозы. В июне после первой в истории встречи лидеров США и Северной Кореи была подписана договорённость о полной денуклеаризации Корейского полуострова. Со своей стороны Соединённые Штаты обязались представить КНДР гарантии безопасности.

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