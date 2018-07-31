Телеканал RT назвал лауреатов премии имени Халеда аль-Хатыба

За освещение военных конфликтов и проявленное мужество при исполнении профессионального долга в Москве вручили международную премию имени Халеда аль-Хатыба. Награду учредил телеканал RT в память о погибшем в Сирии 25-летнем журналисте.

Телеканал RT провел первую церемонию награждения международной премией, посвященной памяти корреспондента арабской редакции телеканала Халеда аль-Хатыба. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На победу претендовали работы из двух десятков стран. Лауреатом премии в номинации "Длинное видео" стала журналистка из Сингапура. Её фильм рассказывает о захвате боевиками филиппинского города Марави.

Лучшее "Короткое видео" снял журналист из Ирака. Его сюжет повествует о жизни семей террористов после освобождения республики от боевиков запрещённого в России "Исламского государства".

В номинации "Текст" победил ирландец. Он снял репортаж о сирийцах, которые возвращаются к мирной жизни. В церемонии награждения принял участие замминистра иностранных дел России Михаил Богданов. Он вручил медали "За отвагу" отцу погибшего в Сирии Халеда аль-Хатыба, а также членам его съёмочной группы.