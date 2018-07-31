ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за Крымского моста

Страны Евросоюза ввели санкции против шести компаний. Все они участвовали в строительстве Крымского моста. В частности, речь идет о двух компаниях Аркадия Ротенберга.

Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Об этом сообщает "Интерфакс". Решение опубликовано в в официальном журнале ЕС.

В "черном списке" теперь есть две компании Аркадия Ротенберга. Это ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". Они ранее уже были включены в американский санкционный список.

Кроме того, под санкции ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

В мотивировочной части решения о введении санкций говорится, что строительство моста и его официальное открытие в мае 2018 года были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины".

Автомобильная часть Крымского моста была запущена 16 мая 2018 года. Сообщалось, что более одного миллиона автомобилей проехали по нему с момента открытия. 15 июля был поставлен рекорд по суточному трафику — мост пересекли более 31,5 тысяч машин.