ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова умерла в 55 лет

10:36
  • вторник
  • 31 июля 2018

Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова умерла в возрасте 55 лет. Как сообщили в пресс-службе театра, прощание пройдет 1 августа в Боткинской больнице, похороны - на Митинском кладбище.

На 56-м году жизни умерла актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. 

"Наталья Кузнецова скончалась. Сезон в театре закрыт, поэтому прощание пройдет 1 августа в Боткинской больнице", - говорится в сообщении.

Причину смерти актрисы в театре не назвали. Похороны пройдут на Митинском кладбище. В театр Ермоловой Наталья Кузнецова работала с 1984 года. 

Главное сегодня
Актриса театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова
Актриса театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100