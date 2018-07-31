Актриса театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова умерла в 55 лет

Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова умерла в возрасте 55 лет. Как сообщили в пресс-службе театра, прощание пройдет 1 августа в Боткинской больнице, похороны - на Митинском кладбище.

На 56-м году жизни умерла актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Наталья Кузнецова скончалась. Сезон в театре закрыт, поэтому прощание пройдет 1 августа в Боткинской больнице", - говорится в сообщении.

Причину смерти актрисы в театре не назвали. Похороны пройдут на Митинском кладбище. В театр Ермоловой Наталья Кузнецова работала с 1984 года.