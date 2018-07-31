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Пешеходный мост обрушился в Подмосковье из-за самосвала

10:57
  • вторник
  • 31 июля 2018

Самосвал врезался в опору надземного пешеходного перехода на 31 километре Ярославского шоссе. Это повлекло за собой обрушение моста. В результате пострадал один человек.

На 31 километре Ярославского шоссе в Московской области самосвал врезался в опору надземного пешеходного перехода. В результате мост обвалился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД.

Сообщается, что водитель грузовика не справился с управлением. В результате обрушения пострадавших нет.

В настоящий момент движение на Ярославском шоссе в обе стороны заблокировано. Однако есть альтернативные маршруты движения через Осташковское шоссе и город Королев. На месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают причины происшествия.

Между тем, по данным экстренных служб, в результате происшествия пострадал один человек. Как сообщает РИА Новости, это сам водитель грузовика.

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Обрушение пешеходного моста
Обрушение пешеходного моста
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