Следствие ужесточило обвинения сестрам, подозреваемым в убийстве отца

Подозреваемым в убийстве отца трём сёстрам ужесточили обвинение. Теперь им вменяется "Убийство в составе группы лиц".

Следствие ужесточило обвинение подозреваемым в убийстве отца сестрам. Отягчающем обстоятельством стало совершение преступления в составе группы лиц. Об этом пишет "Газета.Ru".

Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, хоть оно и не назначается женщинам. Младшая из сестёр ещё не достигла совершеннолетия. Для неё максимально возможное наказание - 10 лет лишения свободы.

Накануне три девушки 17, 18 и 19 лет признались в убийстве отца. По словам сестёр, мужчина, находясь под действием наркотиков, первым напал на них с ножом. Им пришлось защищаться.

Также девушки утверждают, что отец постоянно причинял им моральные страдания. По словам соседей, погибший Михаил Хачатурян (ему было 57 лет) производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека. Останкинский суд Москвы продлил сёстрам срок задержания до 2 августа.