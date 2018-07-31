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Троих фанатов ЦСКА арестовали по делу о гибели болельщика в драке на Курском вокзале

11:41
  • вторник
  • 31 июля 2018

Суд арестовал троих фанатов ЦСКА по делу о гибели болельщика в драке на Курском вокзале. Среди арестованных лидер одной из фан-групп.

Трое фанатов ЦСКА арестованы по делу о гибели болельщика в драке на Курском вокзале. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Мещанского суда Москвы.  

 "По ходатайству следователя суд заключил под стражу Дмитрия Денисова и Семена Миханова до 27 сентября", - сообщили в пресс-службе суда.

На аналогичный срок арестован третий подозреваемый Антон Байков. Всем трое проходят по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Миханову и Байкову также вменяется причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее смерть человека. 

Драка произошла в ночь на 27 июля на Курском вокзале, однако конфликт произошел еще в поезде. Болельщики из Санкт-Петербурга Игорь Соколовский и его товарищ ехали в Нижней Новгород на матч Суперкубка России. Во время поездки у них произошел конфликт с лидером фанатской группы ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрием Денисовым. Он позвонил другим членам группировки, которые встретили петербуржцев на Курском вокзале. В результате начавшейся драки Соколовский умер, его друг получил ранения.

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