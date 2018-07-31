Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам взятки

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова. Также адвокат Денис Кобелев сообщил, что следственное управление ФСБ предъявило генералу обвинение по двум эпизодам взяточничества.

Арест бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета, генерала Александра Дрыманова признан Мосгорсудом законным. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 17 июля оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - отмечается в решении суда.

Кроме того, следственное управление ФСБ предъявило обвинение Дрыманову по двум эпизодам взяточничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дениса Кобелева. Обвинение было предъявлено 24 июля по части 6 и пункту "в" части 5 статьи 290 УК России - получение взятки в особо крупном размере и в крупном размере соответственно.

Дрыманова задержали сотрудники ФСБ 17 июля. Задержание связано с делом криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Генерал был арестован до 12 сентября по подозрению в коррупции. Суд рассматривал вопрос об избрании ему меры пресечения в закрытом режиме. Дрыманов заявил в суде, что не признает вину и "готов к процессуальному сражению".

Следствие считает, что генерал получил долю в 200 тысяч долларов от полученной офицерами СКР взятки за освобождение из СИЗО, а также смягчение обвинения соратнику Калашова - Андрею Кочуйкову (Итальянец). Он был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Кроме того, по этому делу были задержаны другие высокопоставленные сотрудники столичного управления СКР, в том числе первый заместитель Дрыманова Денис Никандров. Их также обвиняли в получении взятки за содействие в освобождении Кочуйкова.