Замначальника ФСИН извинился перед осужденным Макаровым за пытки

Замначальника ФСИН Валерий Максименко извинился перед осужденным Евгением Макаровым, которого избили в ярославской колонии. По его словам, ему стыдно за участвовавших в этом сотрудников.

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко принес извинения за жестокое избиение осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии №1. Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

"Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников. Стыдно за то, что они творили. Это недопустимо, конечно. Извинения Макарову обязательны", - отметил Максименко.

По его словам, все, кто в этом участвовал, будут уволены.

Он подчеркнул, что позиция директора и всего руководства ФСИН состоит в том, что служба должна быть открытой. "Мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться", - отметил Максименко.

До этого СМИ опубликовали десятиминутную видеозапись. На ней было запечатлено жестокое избиение заключенного сотрудниками ярославской колонии №1. Мужчину зовут Евгений Макаров. Инцидент произошел 29 июня 2017 года.

По этому факту было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Арестованы восемь сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом.