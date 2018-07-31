Собянин рассказал о программе по замене устаревших кабельных сетей

В Москве будет запущена экологическая программа по замене устаревших кабельных сетей. Об этом во вторник заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения электроподстанции "Елоховская" на Нижней Красносельской улице. Это один из крупных объектов энергетики, обеспечивающих электроснабжение центра и востока столицы. Сегодня же глава города сообщил, что до сентября в Москве будут завершены основные работы подготовки к зиме.

Елоховская подстанция в этом году отмечает 40-летний юбилей. Возраст достойный. Да и объекты, которые она обеспечивает электричеством, серьезные. Помимо жилых домов центральных и восточных районов Москвы, это еще НИИ Склифосовского, госпиталь Бурденко, Казанский вокзал и Бабаевская кондитерская фабрика, передает "ТВ Центр". Поэтому слова "надежность" и "безопасность" на подстанции произносят чаще всего.

За последние годы на Елоховской подстанции введено в строй новое оборудование. Теперь в арсенале - современная техника и программное обеспечение. Впереди - новый этап модернизации.

"В рамках инвестпрограммы реализуем с вами 2 крупные программы по замене сетей, в том числе с масляным наполнителем - тяжелые сети, доставшиеся по наследству, их еще несколько сотен километров, они сложные в эксплуатации и для города экологически небезопасные", - отметил Собянин.

Плюсы нового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена очевидны. Он более надежен и прост в эксплуатации и позволяет существенно сократить количество земляных работ в городе, связаных с ремонтом сетей.

Мэру Москвы Сергею Собянину во вторник показали и современную систему управления. Все кабели и оборудование, а также их состояние - как на ладони.

Автотрансформатор - главное звено электроподстанции. Отсюда напряжение идет в трансформаторные подстанции и потом - в распределительные шкафы домов. Теоретически сбой системы такого оборудования для мегаполиса может стать энергетической катастрофой.

Но на Елоховской подстанции многократные подстраховки. Кроме этого, здесь уже в августе готовятся запустить пилотный проект "умной автоматики". Это позволит осуществлять перевод потребителей на другие питающие центры при пиковых нагрузках, избегая аварийных перегрузок и отключений.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".