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Между станциями метро "Лефортово" и "Авиамоторная" проложили тоннель

15:03
  • вторник
  • 31 июля 2018

На северо-восточном участке нового Большого кольца метро завершена проходка очередного тоннеля. Щит "Любовь" соединил будущие станции "Лефортово" и "Авиамоторная".

Завершена проходка тоннеля между станциями московского метро "Лефортово" и "Авиамоторная". Работы здесь начались в октябре прошлого года и были выполнены в срок, несмотря на сложности. На пути постоянно попадались множественные участки обводненных грунтов. Теперь щит "Любовь" отправят на другой участок, передает "ТВ Центр".

Тем временем уже другой щит "Елена" завершает проходку левого перегонного тоннеля. Всего в городе работает более 20 комплексов, половина из них на Большой кольцевой линии.

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