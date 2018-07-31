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Московские хирурги спасли руку пациента от ампутации

15:22
  • вторник
  • 31 июля 2018

Столичные хирурги провели сложнейшую операцию и спасли руку мужчине, который упал на рельсы в метро. Ему удалось спастись, но проезжавший поезд задел запястье и кисть. Травмы были очень тяжёлыми. Пациенту грозила ампутация.

Скоро можно будет даже на пианино играть, обещают пациенту врачи. Хирург, конечно, шутит. Рука полностью восстановится только через год. Да и по профессии Анатолий Смирнов не музыкант, а слесарь. В тот день - 15 июня - он шел с рабочей смены домой. Спустился в метро, стоял - ждал поезда. Дальше – все, как в тумане, передает "ТВ Центр".

Анатолий встал слишком близко к краю платформы. Закинул рюкзак за спину. Подъезжающий поезд ударил мужчину по руке. Раздробив кости и сухожилия.

То, что Анатолия не затянуло под поезд и он остался жив, иначе как везением не назовешь. На "скорой" его отвезли в первую градскую больницу, там рану промыли, перевязали. И отправили тяжелого пациента в клинику имени Баумана. Здесь есть специальный центр хирургии верхних конечностей. Вскоре он был на операционном столе. Промедление в этой ситуации могло привести к инвалидности. Операция длилась несколько часов. Микрохирурги выполнили ювелирную работу: сшили нервные окончания, сосуды и сухожилия. Итог - медицинское чудо и официальная формулировка "операция прошла успешно".

Мечты пациента скорее вернуться к нормальной жизни доктор пока не одобряет. Необходима еще одна операция, надо извлечь металлические спицы, которые сейчас скрепляют раздробленные кости.

Впереди - период реабилитации: каждодневный массаж, многочисленные упражнения. Но по прогнозам врачей, через два месяца слесарь Анатолий Смирнов сможет выйти на работу.

Юлия Степина, "ТВ Центр", Москва.

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Рука пациента после операции
Рука пациента после операции
Пациент после операции
Пациент после операции
Снимок рук
Снимок рук
Рука пациента после операции
Рука пациента после операции
Рука пациента после операции
Рука пациента после операции
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