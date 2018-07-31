Московские хирурги спасли руку пациента от ампутации

Столичные хирурги провели сложнейшую операцию и спасли руку мужчине, который упал на рельсы в метро. Ему удалось спастись, но проезжавший поезд задел запястье и кисть. Травмы были очень тяжёлыми. Пациенту грозила ампутация.

Скоро можно будет даже на пианино играть, обещают пациенту врачи. Хирург, конечно, шутит. Рука полностью восстановится только через год. Да и по профессии Анатолий Смирнов не музыкант, а слесарь. В тот день - 15 июня - он шел с рабочей смены домой. Спустился в метро, стоял - ждал поезда. Дальше – все, как в тумане, передает "ТВ Центр".

Анатолий встал слишком близко к краю платформы. Закинул рюкзак за спину. Подъезжающий поезд ударил мужчину по руке. Раздробив кости и сухожилия.

То, что Анатолия не затянуло под поезд и он остался жив, иначе как везением не назовешь. На "скорой" его отвезли в первую градскую больницу, там рану промыли, перевязали. И отправили тяжелого пациента в клинику имени Баумана. Здесь есть специальный центр хирургии верхних конечностей. Вскоре он был на операционном столе. Промедление в этой ситуации могло привести к инвалидности. Операция длилась несколько часов. Микрохирурги выполнили ювелирную работу: сшили нервные окончания, сосуды и сухожилия. Итог - медицинское чудо и официальная формулировка "операция прошла успешно".

Мечты пациента скорее вернуться к нормальной жизни доктор пока не одобряет. Необходима еще одна операция, надо извлечь металлические спицы, которые сейчас скрепляют раздробленные кости.

Впереди - период реабилитации: каждодневный массаж, многочисленные упражнения. Но по прогнозам врачей, через два месяца слесарь Анатолий Смирнов сможет выйти на работу.

Юлия Степина, "ТВ Центр", Москва.