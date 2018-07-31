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Зрители "ТВ Центра" собрали почти 2 млн рублей на лечение Ярослава Воротова

15:19
  • вторник
  • 31 июля 2018

Почти два миллиона рублей удалось собрать благодаря зрителям канала "ТВ Центр" на лечение 10-летнего Ярослава Воротова. Накануне мы рассказывали, что мальчику срочно требуется помощь.

Зрители "ТВ Центра" собрали почти два миллиона рублей на лечение Ярослава Воротова. Почти год он борется с редким заболеванием - анемией Фанкони.

Ребёнок уже пережил десятки процедур и пересадку костного мозга. Теперь необходима повторная операция. На неё требуется около двух миллионов рублей - такой суммы у родителей Ярослава нет.

Денег удалось собрать больше, чем требовалось, поэтому теперь фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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Ярослав Воротов
Ярослав Воротов
11 Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Ярослава Воротова
11 Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Ярослава Воротова
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