Зрители "ТВ Центра" собрали почти 2 млн рублей на лечение Ярослава Воротова

Почти два миллиона рублей удалось собрать благодаря зрителям канала "ТВ Центр" на лечение 10-летнего Ярослава Воротова. Накануне мы рассказывали, что мальчику срочно требуется помощь.

Зрители "ТВ Центра" собрали почти два миллиона рублей на лечение Ярослава Воротова. Почти год он борется с редким заболеванием - анемией Фанкони.

Ребёнок уже пережил десятки процедур и пересадку костного мозга. Теперь необходима повторная операция. На неё требуется около двух миллионов рублей - такой суммы у родителей Ярослава нет.

Денег удалось собрать больше, чем требовалось, поэтому теперь фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.