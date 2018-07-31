В Москве откроются 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом

В среду в Москве стартует новый проект: 30 бесплатных летних кинотеатров будут работать прямо под открытым небом и по всему городу.

30 бесплатных кинотеатров под открытым небом откроются в столице 1 августа. Площадки рассчитаны на 200 зрителей, но при желании стул можно принести с собой или с комфортом расположиться на газоне, сообщает "ТВ Центр".

Программы - самые разные. В утренние часы будут показывать в основном мультфильмы и ленты для детей. А вечером - картины для взрослой аудитории. Кроме того, обещают мастер-классы, встречи с режиссёрами и журналистами. Также на площадках устроят фуд-корты и точки по обмену книгами.