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Интернет-компании так и не начали исполнять "закон Яровой"

13:13
  • вторник
  • 31 июля 2018

Интернет-компании не могут выполнять требования закона Яровой из-за отсутствия правил передачи данных спецслужбам. Кроме того, исполнение закона приведет к колоссальным затратам, пояснил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Интернет-компании до сих пор не выполняют требования "закона Яровой". Об этом заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, пишет "Русская планета".

По его словам, дублирование информации операторов приведет к колоссальным денежным затратам. Кроме того, компаниям до сих пор не разъяснили, каким образом придётся предоставлять информацию правоохранительным органам.

Таким образом, "закон Яровой" ставит для интернет-компаний некорректную задачу, подытожил Мариничев.

Согласно так называемому закону Яровой, интернет-компании обязаны в течение полугода хранить все пользовательские данные, в том числе голосовые сообщения, изображения, аудио и видео.

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