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Студента МГУ обокрали в фитнес-клубе на 5,5 миллиона рублей

13:09
  • вторник
  • 31 июля 2018

Студента второго курса МГУ обокрали на общую сумму более 5,5 миллиона рублей в финтнес-клубе на проспекте Вернадского. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Студента второго курса МГУ обокрали на общую сумму более 5,5 миллиона рублей в фитнес-клубе. Об этом сообщил портал "МИР24" со ссылкой на московскую полицию. 

Инцидент произошел в фитнес-клубе на проспекте Вернадского. Неизвестные вскрыли шкафчик 20-летнего студента в раздевалке, пока тот был на тренировке. Они украли ювелирные украшения и 3 тысячи долларов, после чего скрылись.

Общая сумма ущерба составила 5 миллионов 570 тысяч 440 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. 

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